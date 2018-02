Auto's botsen op E19 08 februari 2018

Op de E19 in Mechelen-Noord zijn gistermiddag twee auto's met elkaar gebotst. Gewonden vielen er niet. De schade was wel groot. De auto's moesten getakeld worden en de brandweer moest ter plaatse komen om de rijbaan te reinigen. Die was naar verluidt bezaaid met glas. Een tijdlang waren zowel het midden- als rechterrijvak een tijdlang afgesloten voor het verkeer. (TVDZM)