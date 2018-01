Auto rijdt tot in voortuin 30 januari 2018

Een 21-jarige vrouw is lichtgewond geraakt bij een verkeersongeval in de Gijsbeekstraat. De bestuurster verloor vermoedelijk de controle over haar stuur. Hierdoor ging de auto van de rijbaan en kwam tot stilstand in de voortuin van een woning. (TVDZM)