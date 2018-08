Auto rijdt tegen gevel en vlucht weg 29 augustus 2018

In de Kurassiersstraat heeft een auto voor heel wat schade aan een woning gezorgd. De bewoners kwamen dinsdagnamiddag thuis en merkten barsten op in de gevel. Ook de bloempot voor de gevel (foto) raakte beschadigd. Binnen is er eveneens schade. De vensterbank schoof door het ongeval zelfs op. De bewoners namen contact op met de lokale politie en dienden een klacht in. De bestuurder van het voertuig sloeg na de aanrijding op de vlucht. Zonder enige identificatie achter te laten. "Er is inderdaad een melding binnengekomen waarna wij de nodige vaststellingen hebben gemaakt", vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. "Het onderzoek is nu lopende en de feiten zullen verder worden onderzocht." Het beschadigde huis ligt op de hoek van de straat. In de buurt schrikken ze niet helemaal dat het ongeval is kunnen gebeuren. Volgens buren wordt er ook geregeld te hard gereden in de straat. "Dit had al veel eerder kunnen gebeuren", luidt het. De bewoners van het huis hopen nu zo snel mogelijk meer details te weten te komen van het ongeval. Er wordt ook opgeroepen naar mogelijke getuigen. (TVDZM)