Auto rijdt achterwaarts woning binnen: gevel moet worden gestut 05 juli 2018

02u39 0 Mechelen Een auto heeft gisteravond een gat geboord in de gevel van een woning langs de Geerdegem-Schonenberg. Die was onbewoond en stond ook helemaal leeg. Er raakte niemand gewond.

Het ongeval gebeurde omstreeks 17 uur. Een man reed op dat moment met zijn wagen van de oprit van een woning aan de overkant. Hij reed over straat heen, door een klein tuinmuurtje en kwam uiteindelijk door de gevel in de woning terecht. Hulpdiensten werden opgeroepen. De politie sloot de straat af, de brandweerzone Rivierenland moest komen stutten. "Dat gebeurde zowel aan de buiten- als binnenkant van de woning", legt brandweerkapitein Philippe Claes. De woning is eigendom van de Woonpunt Mechelen. "Zij hebben contact opgenomen met hun aannemer. Zij zullen het gat in de woning nu moeten komen dichten", besluit de brandweerkapitein.





De exacte omstandigheden van het ongeval worden nog verder onderzocht. Vermoedelijk vergistte de autobestuurder zich van pedaal bij het achteruit rijden. Na een uurtje ongeveer werd de rijbaan opnieuw vrijgegeven voor het verkeer.





(TVDZM)