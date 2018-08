Auto over de kop: vrouw raakt lichtgewond 10 augustus 2018

In de Duivenstraat is gisteren een personenwagen over de kop gegaan. De wagen reed volgens enkele getuigen tegen een geparkeerd voertuig. Hierdoor slingerde de wagen weg en sloeg de auto over de kop. De wagen kwam wat verder op zijn dak tot stilstand. De brandweer en politie van Mechelen-Willebroek werden ingelicht. Zij kwamen ter plaatse, maar moesten niet veel doen. Het slachtoffer was zelf uit het voertuig geklauterd en raakte lichtgewond. Ze werd wel afgevoerd naar het ziekenhuis voor verzorging. De rijbaan bleef een tijdje afgesloten. De wagen moest getakeld worden. Nadat de brandweer de rijbaan had gereinigd, mocht het verkeer door. (TVDZM)