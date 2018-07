Auto brandt helemaal uit 07 juli 2018

In de Kanonstraat in Mechelen is gisternamiddag brand uitgebroken in een auto. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Politiezone Mechelen-Willebroek sloot de rijbaan af, de brandweerzone Rivierenland startte de bluswerken. Zij kreeg het vuur snel onder controle. Het voertuig brandde wel volledig uit. "Omdat de ramen van twee woningen in de buurt van de brand open stonden, hebben we de woningen geventileerd", zegt brandweerluitenant Van Heetveelde. Een woning liep ook wat schade op. Door de hitte sprong het raam van de benedenverdieping. Bij de brand raakte niemand gewond. De oorzaak is accidenteel. "Vermoedelijk door een technisch defect", vult parketwoordvoerster Lieselotte Claessens aan. De wagen moest getakeld worden. (TVDZM)