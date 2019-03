Auto botst tegen verlichtingspaal TVDZM

19 maart 2019

15u30 0

In de Struikheidestraat is de bestuurder van een wagen tegen een verlichtingspaal gebotst. De bestuurder, een 71-jarige man, raakte daarbij lichtgewond. Vermoedelijk verloor de bestuurder kort voor het ongeval de controle over zijn stuur.