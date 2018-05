Auto belandt in de gracht 02 mei 2018

Op de Zemstseweg is een autobestuurster met haar voertuig in de gracht naast de rijbaan terecht gekomen. De autobestuurster, een 21-jarige vrouw, liep lichte verwondingen op. Ze werd volgens de hulpdiensten afgevoerd naar het ziekenhuis voor verzorging. Vermoedelijk verloor de autobestuurster kort voor het ongeval de controle over haar stuur. (TVDZM)