Auteur stelt kelders te boek

Emile Van der Taelen (73) heeft in het stadhuis 'Mechelen Ondergronds' voorgesteld, een fotoboek over 66 kelders en andere ondergrondse ruimten. Van der Taelen debuteerde vorig jaar als auteur met 'Torens van Mechelen'. Dit keer zoekt hij het enkele verdiepingen lager. Zijn grootste ontdekkingen: de kelders van Cortenbach, de Refugie van Grimbergen en Trendson.





Mechelen Ondergronds is koop via Mechelse boekhandels en bij Emile zelf via mvdt@skynet.be, voor 30 euro. Het telt 190 pagina's volledig in kleur. Van zijn debuut werden 450 exemplaren verkocht.





