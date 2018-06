Auteur bundelt mooiste privétuinen in boek 08 juni 2018

Na boeken over Mechelse torens en kelders richt auteur Emile Van der Taelen zijn pijlen op privé-tuinen. Hij roept de bezitters van een mooie of bijzondere tuin op om zich bij hem te melden zodat hij hun verhalen kan opschrijven en foto's maken. "Dit kunnen kleine omsloten stadstuinen zijn alsook grotere tuinen en parktuinen. Ook al de openbare tuinen en parken komen in het boek in beeld, maar die zijn gekend en vrij toegankelijk."





Tuineigenaars kunnen contact opnemen via mvdt@skynet.be.





(WVK)