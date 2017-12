Auteur brengt ondergronds Mechelen in beeld 02u50 0 Wannes Vansina Emile Van der Taelen (73) met zijn fotoboek 'Mechelen Ondergronds' in het stadhuis. Mechelen Emile Van der Taelen (73) heeft in het stadhuis 'Mechelen Ondergronds' voorgesteld, een fotoboek over 66 kelders en andere ondergrondse ruimten.

Van der Taelen debuteerde vorig jaar als auteur met 'Torens van Mechelen'. Dit keer zoekt hij het enkele verdiepingen lager. "Het idee ontstond bij de opening van Huis van Hoof in de Guldenstraat, waar ik de kelder bezocht. De kelders van De Clippel, de Sotscop en Moonbeat kende ik natuurlijk al, maar er zit nog veel meer moois onder de grond verbogen waar de Mechelaar geen flauw benul over heeft." Hij ging op onderzoek uit en bezocht 66 kelders, crypten en tunnels. Met zijn fototoestel, statief en extra verlichting trotseerde hij het donker, de lage plafonds en spinnenwebben.





Zolders

De foto's vulde hij aan met uitleg over de architectuur en historische context. "Dit is geen inventaris. Er zijn veel meer kelders. Sommige zaten ook zo volgestouwd met goederen dat ik er niets mee kon, voor andere wilden de eigenaars geen toelating geven."





Cortenbach

Zijn grootste ontdekkingen: de kelders van Cortenbach, de Refugie van Grimbergen en Trendson. "Ik zeg altijd dat dit mijn laatste boek is, maar ik heb vorig jaar ook geen woord gehouden. Ik heb al twee onderwerpen in gedachten: zolders en verborgen tuinen."





Mechelen Ondergronds is koop via Mechelse boekhandels en bij Emile zelf via mvdt@skynet.be, voor 30 euro. Het telt 190 pagina's volledig in kleur. Van zijn debuut werden 450 exemplaren verkocht. (WVK)