Australiër opent koffiebar tussen sporen 28 juli 2018

Australiër Curtis Riddington heeft in het station van Mechelen koffiebarretje Melbourne Coffee geopend. Dat tussen de sporen 8 en 9.





Voorlopig is het nog een pop-up, maar er komt op termijn een vaste kiosk, zoals nu al het geval is in station Antwerpen-Berchem. "Ik had in mijn geboorteland een klein cafeetje. Ik wil de Melbournse koffiecultuur naar hier brengen. Mijn missie is uitstekende koffie te brengen naar mensen die daar anders weinig mee in contact komen omdat ze geen hippe koffiebars bezoeken. Dat uiteraard 'really fast', want de mensen moeten hun trein halen natuurlijk", vertelt Riddington. Opvallend: wie zijn eigen kop meebrengt en laat vullen, krijgt korting. "Dit is onze oplossing om take-away-koffie op een duurzame manier te brengen."





