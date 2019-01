Atletiekclub RAM palmt De Nekker in voor PK Veldlopen Els Dalemans

13 januari 2019

16u43 0 Mechelen De Mechelse atletiekclub RAM palmde zondag het provinciaal domein De Nekker in voor het Provinciaal Kampioenschap Veldlopen.

“In totaal mochten we meer dan 800 sportievelingen verwelkomen, die hun kunnen toonden in verschillende reeksen. In de voormiddag waren de jongens en meisjes aan de beurt, zij liepen per geboortejaar in totaal 12 kampioenschappen. Daarna volgden de Antwerpse G-atleten en liepen de dames en heren hun 13 kampioenschappen”, somt Jasper Jacobs van atletiekclub RAM op.

“Het parcours was hetzelfde als dat van de jaarlijkse Grote Prijs Veldlopen van Mechelen, en het werd door onze deelnemers gesmaakt. Het weer zorgde ervoor dat het een echte veldloop is geworden, in plaats van een lichte parkloop (lacht). Voor de toeschouwers was het spijtig genoeg minder leuk om in de regen de wedstrijd te volgen. Maar uiteindelijk is alles vlekkeloos verlopen, mede dankzij de enorme inzet van onze tientallen RAM-vrijwilligers.”