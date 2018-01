Atletiek Liga keurt piste De Nekker af 25 januari 2018

02u32 0 Mechelen Een Mechels OCMW-raadslid en trainer van atletiekclub RAM heeft gisteren in een open brief het provinciebestuur opgeroepen in gesprek te gaan in verband met de atletiekpiste van De Nekker. Deze werd recent afgekeurd, waardoor het voor de club onmogelijk is om nog wedstrijden te organiseren.

Volgens briefschrijfster Kathleen De Wolf (Vld-groen-M+) maakt de slijtage van de infrastructuur dat de Mechelse atletiekverenigingen moeilijk degelijke trainingen kunnen organiseren en dat wedstrijden niet meer mogelijk zijn. Ze verwijst naar de onlangs door de Vlaamse Atletiek Liga afgekeurde atletiekpiste, naar de versleten werpcirckels en de met onkruid overwoekerde speeraanloop. Een dag eerder stelde Hans Keldermans (Vlaams Belang) ook al een vraag in de gemeenteraad over de kwestie. "Atletiek lijkt in de Dijlestad een vergeten sport", concludeerde hij.





Volgens RAM-voorzitter Jasper Jacobs, die niet op de hoogte was van de open brief, gaat het om een delicate zaak. "We zeggen al jaren dat de piste dringend aan vervanging toe is en krijgen ook gehoor bij de provincie, al bleef het tot op heden dan bij oplapwerk. De afkeuring van de piste is een signaal dat het nu wel dringend wordt."





Wedstrijd geschrapt

De afkeuring zorgde ervoor dat de club de ene nog restende wedstrijd - de andere had ze zelf al geschrapt - moest annuleren. "We hielden nog enkel een jeugdmeeting omdat we het belangrijk vonden om onze leden op een laagdrempelige manier aan competitie te laten doen, maar dat kan dus niet meer. Lier heeft een nieuwe piste, Vilvoorde krijgt er een. We verliezen heel veel atleten", zegt de voorzitter van RAM, een club met zo'n 300 actieve leden. Leden van het stadsbestuur, Walter Schroons (CD&V) en Marc Hendrickx (N-VA), voerden eerder al gesprekken met de deputatie over de slechte staat van de atletiekinfrastructuur. "We werken hard aan dit dossier en zagen progressie. Zo'n open brief helpt niet, integendeel", aldus de twee schepenen.





Bij de provincie zijn ze inderdaad niet blij met de brief. "We hebben met de stad afgesproken dat we contact gaan leggen met alle betrokkenen om de neuzen in dezelfde richting te krijgen", aldus Faye Van Impe, woordvoerder van gedeputeerde Jan De Haes. (WVK)