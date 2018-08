Atheneum start werking voor leerlingen met autisme 21 augustus 2018

Het Busleyden Atheneum in Mechelen start op 1 september met een nieuwe opleidingsvorm ten behoeve van normaal en hoger begaafde kinderen met autisme.





Volgens Chris Gysemans is de nood naar onderwijs voor leerlingen met een attest OV4 Type 9 maar met een normale begaafdheid in het Mechelse groot. "Die leerlingen moesten naar Leuven of het Antwerpse of kwamen in het gewone circuit terecht. Die laatste werden vroeger geholpen met GON-begeleiding, maar het nieuwe systeem werkt veel meer leerkrachtgericht waardoor er niet meer met hen individueel gewerkt kan worden", legt ze uit. De school vroeg en kreeg een erkenning van Onderwijsminister Crevits.





Prikkelarm leslokaal

Op campus Pitzemburg start een auti-klas 1A (ASO) en op campus De Beemden leerjaar 1B (brugklas). De leerlingen volgen het gewone leerprogramma van het secundair onderwijs. "Het grootste verschil is dat ze les krijgen in een vast prikkelarm leslokaal en dat extra wordt ingezet op sociale vaardigheden. Bedoeling is dat ze doorstromen naar het regulier onderwijs, al beseffen we dat dit waarschijnlijk niet voor alle leerlingen mogelijk zal zijn. Hoe we dat na de eerste graad zullen aanpakken, zijn we nog volop aan het bekijken", aldus Gysemans. De 10 plaatsen in Pitzemburg zijn volzet, in De Beemden zijn er nog wel. (WVK)