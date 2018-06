Asiel opent vijf nieuwe hondenweides 27 juni 2018

02u29 0 Mechelen Ze wisten dit weekend niet waar ze het hadden, de viervoeters van Dierenbescherming Mechelen. Het asiel opende vijf hondenweides waarop de dieren naar hartenlust kunnen ravotten.

De betonvlakte achter de Dierenbescherming maakte de afgelopen maanden plaats voor een groenzone. "Bijna 30 are asfalt werd uitgegraven om vijf hondenweides van te maken", vertelt beheerder Sabine Slaets. Kostprijs: 35.000 euro, grotendeels betaald met geld uit sweater- en kalenderverkoop, giften en sponsoring. "Volgend weekend houden we opendeurdag en hopen we de resterende 4.000 euro bij elkaar te krijgen." De hondenweides zijn een zegen voor de blaffers die bij de Dierenbescherming verblijven. Dankzij de hokken kunnen ze voor het eerst in vrijheid rondlopen. Het moet voor minder stress zorgen.





Veel aandacht ging bij de opening naar de twintig honden die een maand geleden in beslag werden genomen in een woning in Bonheiden. Een aantal van hen mocht als eerste de kleinste weide uitproberen. De dieren wisten met hun blijdschap geen blijf. "Zij waren toen ze hier aankwamen nog nooit buiten geweest. Vrijwilligers knuffelden met hen om hen gewoon te maken aan mensen en leerden hen een halsband te dragen. Ze doen het supergoed. Intussen hebben we van Dierenwelzijn te horen gekregen dat we ze mogen plaatsen." Ook Gaia-voorzitter Michel Vandenbosch woonde de opening bij. Hij noemde Dierenbescherming Vlaanderen het beste asiel van Vlaanderen. (WVK)