Asfalt voor ventweg Astridlaan komt in oktober 30 juli 2018

De werkzaamheden op de ventweg van de Koningin Astridlaan in Mechelen worden dinsdag hervat. Dat is goed nieuws voor de bewoners, die ten gevolge van een vertraging al veel langer dan voorzien aan een werf leven. Pidpa moest immers onvoorzien de waterleiding vernieuwen. "Vanaf half augustus starten we met de afwerking van fase 1. Hierbij wordt het huidige nog resterende voetpad uitgebroken en komen er nieuwe boordstenen, een nieuwe fundering en een nieuw voetpad. Na fase 1 worden de fasen 2 en 3 verder opgebouwd, met als laatste werk de aanbreng van nieuw asfalt, waarschijnlijk in oktober. Eind augustus starten ook de werken aan de hoofdriolering die wordt verstevigd met een kous. Hierbij kan zich mogelijk geurhinder voordoen, maar deze is onschadelijk", aldus schepen van Openbare Werken Bart De Nijn (N-VA). (WVK)