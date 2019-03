ARTenova ruilt afgeleefde meubelzaak voor bibliotheek. “Stamp je tegen een muur, dan zit je voet er waarschijnlijk door” Wannes Vansina

13 maart 2019

18u27 0 Mechelen De Mechelse creatieve werkplek ARTenova verhuist in september van zijn huidige locatie tegenover het station naar de stadsbibliotheek. Ze zal er twee jaar resideren, tot grote tevredenheid van de kunstenaars. “De huidige stek is fantastisch, maar afgeleefd. Stamp je tegen een muur, dan zit je voet er waarschijnlijk door”, zegt Pieter Steyaert.

De artistieke werkplaats ARTenova werd in december 2016 opgericht in de voormalige meubelzaak Artenova aan het Koning Albertplein. Met succes. Momenteel herbergt het een 60-tal kunstenaars en co-workingspace ‘Second Desk’, waar ontwerpers, designers en journalisten werken. “In september vervallen enkele benodigde attesten, onder meer in verband met brandveiligheid, en dus moest worden gezocht naar een alternatieve locatie”, verklaart Toon Diependaele van de vzw Mest de noodzaak van de verhuis.

“Het is te mooi om waar te zijn, maar net dan komt de bibliotheek in de Moensstraat leeg te staan omwille van de verhuis naar Het Predikheren”, zegt Cultuurschepen Björn Siffer (Groen). Volgens de politicus biedt het bibliotheekgebouw niet alleen meer comfort, maar ook meer mogelijkheden dan de huidige meubelzaak. “De grote en akoestisch gescheiden ruimtes zullen bijkomende mogelijkheden bieden, zoals de beoefening van disciplines als muziek, dans en theater. De grote leeszaal is prima geschikt voor publieksmomenten.” Mogelijk krijgt het gebouw ook een horecafunctie.

Ongedierte

Beeldend kunstenaar Pieter Steyaert (28) is enthousiast over de verhuisplannen. Hij is een van de eerste gebruikers van Artenova. “Het was fantastisch. De oude meubelzaak werd een broeihaard van creatieve praktijken, maar was ook afgeleefd. Afgelopen weekend zijn lichtkoepels en een raam gedeeltelijk gaan vliegen met de storm. Stamp je tegen een muur, dan zit je voet er waarschijnlijk door. En we zitten er ook niet alleen: we hebben duiven en ander ongedierte gehad. We zouden er geen twee jaar meer kunnen zitten.”

Steyaert gaat mee de verhuis voorbereiden. “We zullen hier nieuwe ruimtes creëren voor de community.” Al zal hij er zelf niet meteen van profiteren. “Ik verhuis voor een jaar naar de Filippijnen om er les te gaan geven, maar daarna kom ik terug, mogelijk met een aantal Filipijnse kunstenaars.” Ook Vincent Dewerie van dichterscollectief Dichtdatuur, dat ARTenova vooral gebruikt als repetitieplek, is enthousiast. “Ik denk niet dat er een betere herbestemming kon zijn voor de bibliotheek.”

Druk op de ketel

ARTenova zal twee jaar in de Moensstraat resideren in afwachting van een herontwikkeling van de bibliotheeksite. De stad zal de gebouwen niet zomaar verkopen, maar werken met een wedstrijdformule. “We zullen niet alleen naar de prijs kijken, maar ook naar de kwalitatieve invulling en de architectuur. De herontwikkeling moet een meerwaarde betekenen voor de stad”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Greet Geypen (Open Vld). In de begroting staat een opbrengst ingeschreven van anderhalf miljoen.

Wat met Artenova aan het station gaat gebeuren, is nog onduidelijk. Volgens Jef Leys van eigenaar Desim lopen er onderhandelingen met een investeerder, maar werd nog niets beklonken. “Hij bekijkt momenteel met de stad wat mogelijk is.” Volgens Geypen heeft dat intussen lang genoeg geduurd. “Door de verhuis van ARTenova verhogen we de druk op de ketel om iets te doen met het gebouw. Het is tenslotte een van de toegangspoorten tot onze stad.”