De Mechelse carnavalsgilde De Knullen heeft een nieuw jeugdprinsenpaar. Zeven kandidaten namen deel aan de verkiezing in het Speelgoedmuseum, Arne De Swert (10) en Kiara Aerts (8) haalden het. Kiara volgt zichzelf op, voor Arne is het zijn tweede prinsverkiezing. De officiële aanstelling vindt plaats tijdens het kindercarnaval op 4 februari. Een maand later zal het jeugdprinsenpaar meerijden in een praalwagen tijdens de 45ste carnavalsstoet.





