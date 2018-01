Armoedevereniging start 'reiskantoor' 24 januari 2018

02u36 0 Mechelen De Lage Drempel in Mechelen heeft dinsdag een Rap-op-Stap-kantoor geopend, een plek waar mensen met een kleine portemonnee terechtkunnen om daguitstappen en vakantieverblijven aan sociaal tarief te boeken.

Drie vrijwilligers houden het kantoor elke dinsdagnamiddag open van 14 tot 17 uur. Ze helpen bezoekers met het zoeken en boeken van uitstappen, theater- en concerttickets en vakantieverblijven. Iets waar de doelgroep vaak weinig kaas heeft van gegeten. "Uit recente cijfers blijkt dat een gezin op de vier geen week op vakantie kan. Nochtans is het recht op vrije tijd universeel", zegt Steven Van haegenberg, coördinator van De Lage Drempel.





Blinde vlek

Het kantoor wil mensen met een kleine portemonnee toch vrije tijd gunnen dankzij een sociaal tarief. Zo kunnen gezinnen die beroep doen op het kantoor bijvoorbeeld voor slechts 7,5 euro per persoon op stap gaan in Planckendael. De armoedevereniging in de Onze-Lieve-Vrouwestraat vindt met het Rap-op-Stapkantoor het warm water niet uit. "Rap-op-Stap bestaat in een 60-tal steden en gemeenten, maar Mechelen was een blinde vlek", aldus Van haegenberg. Schepen van Welzijn Koen Anciaux (Open Vld) dankte De Lage Drempel voor het initiatief. "We willen geen blinde vlek zijn, maar een lichtpunt. Iedereen verdient vakantie." Een afspraak maken voor een bezoek aan het Rap-op-Stap-kantoor is niet nodig. (WVK)