Armoedevereniging Argos start 2019 met goede vooruitzichten: “Sociale kruidenier op komst” Wannes Vansina

04 januari 2019

17u45 0 Mechelen Het Willebroekse Argos hield vandaag een groot feest voor kinderen die opgroeien in armoede. De vereniging heeft reden om te vieren, want de vraag van jaren om de oprichting van een sociale kruidenier krijgt vorm. “Mogelijk kunnen we inderdaad nog dit jaar een openen”, bevestigt OCMW-voorzitter Bavo Anciaux.

Argos is al 26 jaar actief in de Kanaalgemeente. Sinds een jaar waait er wel een nieuwe wind. Niet alleen nam een nieuwe ploeg over, de focus werd verlegd van vluchtelingen naar alle Willebroekenaars in armoede. Het aantal mensen dat een beroep doet op de vzw, steeg bijgevolg exponentieel. Momenteel organiseert de vereniging tweewekelijks een voedselbedeling voor 70 gezinnen, in totaal 370 personen. De vzw heeft in haar kelder in het klooster in de Kerkstraat ook een ‘winkel’ voor de doelgroep met kleding en speelgoed. Al jaren ijvert Argos voor de oprichting van een sociale kruidenier. “Al sinds 2014 zijn we vragende partij, maar het komt er maar niet van. We zijn het wachten beu, al kregen we intussen wel de belofte van de nieuwe OCMW-voorzitter dat hij kort op de bal wil spelen”, zegt Geert De Buyser.

In 2015 had toenmalig OCMW-voorzitter Leo Walbers (N-VA) al eens vergevorderde plannen voor de opening van een sociale kruidenier in de Dokter Persoonslaan, maar uiteindelijk ging het project toch niet door. Bavo Anciaux (Open Vld) bevestigt dat de oprichting van een sociale kruidenier nu wel zal gebeuren. Het staat in het bestuursakkoord en hij wil er ook snel werk van maken. “Als het nog kan zou ik graag openen voor het einde van het jaar, anders volgend jaar”, zegt de politicus. De eerste opdracht: een geschikte locatie vinden. De ruimte van Argos komt immers niet in aanmerking. “We zullen eerst bekijken welke panden we in eigendom hebben. Vinden we daar niets, dan moeten we op de private markt gaan kijken.” Anciaux wil Argos ook meer gaan ondersteunen, door medewerkers van de gemeenten in te zetten of door een kracht te subsidiëren. “Budgettair moeten we alles nog bekijken”, houdt hij een slag om de arm.

Een sociale kruidenier zou de opdracht van Argos een stuk vergemakkelijken. “Bij de samenstelling van de voedselpakketten trachten we rekening te houden met de persoonlijke wensen van de mensen, maar dat vraagt veel werk. In een sociale kruidenier kunnen ze door middel van een systeem met bijvoorbeeld bonnen zelf kiezen welke producten ze nemen. Naast winkel moet de kruidenier ook een ontmoetingsplaats worden waar we bijvoorbeeld samen soep kunnen maken”, zegt De Buyser. Bedoeling is dat het OCMW mensen zou doorverwijzen, want zelf mag de vzw geen sociaal onderzoek verrichten naar hulpvragers. Vandaag organiseerde Argos een groot kinderfeest voor een 70-tal kinderen uit kansarme gezinnen. Met onder meer een dessertenbuffet, een clown en cadeautjes toverde de vzw een glimlach op de gezichten van de tot 14-jarigen.

