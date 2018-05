Armoedeorganisatie lanceert gemeenschapsmunt 09 mei 2018

De Mechelse vzw De Keeting, een vereniging waar armen het woord nemen, en Muntuit hebben afgelopen weekend de Mechelse Koekoek gelanceerd. De gemeenschapsmunt dient als alternatief betaal-, ruil- en waarderingsmiddel voor mensen die iets doen in een organisatie, voor de buurt of voor elkaar. Met de Koekoek richt het project zich tot alle bewoners van de Heihoek, bedoeling is in een volgende fase uit te breiden naar de ganse stad. Ecoso, Vormingplus regio Mechelen, lokale dienstencentra, buurtcomité Heihoek, de Fietsotheek en uiteraard De Keeting zijn partners in dit project. Bedoeling is om dit snel uit te breiden en ook handelaars te betrekken. (WVK)