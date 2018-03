Arenal opent trampolinepark in Huyghebaert 29 maart 2018

Het Mechelse Arenal opent in juni de deuren in het voormalige Huyghebaert. Profvoetballer Tom De Sutter en zijn collega's werken er niet alleen aan de inrichting van zes padelvelden, er komen ook vier padbolvelden - een primeur in ons land - en een trampolinepark. De hoofdingang en parking komen in de Molenweide. "Padbol lijkt op padel, maar dan op een kleiner veld. In plaats van met een racket te slaan, gebruik je een voetbal." Daarnaast komt er ook Arenal Jump, een trampolinepark van zo'n 1.700 vierkante meter met tal van attracties als een dodgeball- en een ninja court. De werkzaamheden starten in de paasvakantie en brengen onder meer ook een clubhuis met bar, die over de drie verschillende sportactiviteiten zal uitkijken.





Arenal was tot eind vorig jaar gevestigd op de pop-upevenementensite aan de Koningin Astridlaan. Info op de Facebookpagina van Arenal Padelclub Mechelen. (WVK)