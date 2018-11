Archeologen leggen nu ook fundering Melaan bloot Wannes Vansina

21 november 2018

17u16 0 Mechelen De archeologen bezig in de Zakstraat in hartje Mechelen beleven hoogdagen. Na de middeleeuwse kademuur van de vroegere Melaanvliet legden ze ook nog oudere houten beschoeiing (fundering) bloot.

De medewerkers van All-Archeo steken momenteel een extra tandje bij om het onderzoek tegen volgende week rond te krijgen. “Nodig omdat we zoveel hebben aangetroffen”, zegt Jordi Bruggeman. Eerst kwam een kademuur in natuursteen uit de 13de of 14de eeuw aan de oppervlakte, recenter legden de archeologen ook de voorganger bloot.

“De houten beschoeiing is goed bewaard omdat ze onder het grondwateroppervlak zat. Hoe oud ze is, hopen we nog te achterhalen door middel van jaarringenonderzoek op de palen. Een werf als deze komen we niet elke dag tegen”, aldus de archeoloog. Het archeologisch onderzoek kadert in de bouw van een parkeergarage van een nieuw woonproject door Vastgoed Van Loon.

Bewaren

Het stadsbestuur wil de natuurstenen muur ook behouden. “Op de huidige locatie is dat niet mogelijk. Omwille van de bouw van de parkeergarage, maar ook omdat de houten fundering nu die niet meer onder water zit snel aan het inkrimpen is, waardoor de muur niet kan blijven staan”, zegt schepen van Monumentenzorg Greet Geypen (Open Vld).

Afgesproken werd met Van Loon dat de muur steen voor steen zal worden afgebroken en vervolgens bewaard in het stadsmagazijn, met het oog op de recuperatie van stukken bij het openleggen van de vliet tussen de Zakstraat en de Muntstraat. “De kans is groot dat we bij de realisatie van dat project nog stukken muur zullen vinden, die we dan mogelijk wel kunnen laten zitten”, aldus nog Geypen.