Archeologen leggen middeleeuwse kademuur bloot Wannes Vansina

12 november 2018

11u17 0 Mechelen Archeologen hebben vlakbij de Zakstraat in Mechelen een kademuur van de middeleeuwse vliet Melaan blootgelegd. Hij dateert volgens de onderzoekers vermoedelijk uit de 13de of 14de eeuw.

Sedert een maand woelt een team van All-Archeo de bodem om in het kader van de aanleg van een parkeergarage voor een aangrenzend woonproject. Een echte verrassing is de vondst niet. “Bij een vooronderzoek hadden we al een fragment gevonden”, zegt Jordi Bruggeman van All-Archeo. Het maakt de vondst er niet minder interessant op. “Het is de eerste keer dat we de volledige diepte van de vliet kunnen onderzoeken. Zo hebben we vastgesteld dat de muur gefundeerd is op houten palen.” De kademuur maakte de Melaan economisch interessant. “Daardoor konden er schepen aanleggen en konden ambachten worden ingericht.” Het archeologisch onderzoekt duurt nog twee weken. De overblijfselen worden niet bewaard, maar wijken voor de parking.

Wandelpad

Deels bovenop de parking zal de stad de historische vliet ensceneren tot aan het stukje vliet in de Muntstraat dat er nu al ligt. “De plannen zijn klaar, de aanbestedingsprocedure is lopende”, zegt schepen van Openbare Werken Bart De Nijn. Een startdatum is er nog niet. Het ontwerp komt van OKRA Landschapsarchitecten, dat eerder ook al tekende voor de vlieten in de Melaan, de Zelestraat en de Rik Wouterstuin. Langs het water komt een (’s nachts afsluitbaar) wandelpad aan de zijde van het VIXX-hotel, de kantoren van De Voorzorg en het Hof van Palermo. De investering wordt geraamd op 800.000 euro.