Arbeider gebroken neus geslagen omdat uitladen te lang duurt 27 maart 2018

Een Mechelse makelaar (56) riskeert zes maanden met uitstel omdat hij een arbeider op een bouwwerf een gebroken neus zou hebben geslagen. Die was een vrachtwagen aan het uitladen waardoor beklaagde te lang moest wachten.





Patrick D.R. kwam gisteren de vrijspraak vragen op basis van twijfel maar dat was volgens het parket een brug te ver. Volgens de aanklager waren de feiten dankzij twee getuigen bewezen. Op 3 maart moest D.R. te lang wachten achter een vrachtwagen die spullen kwam uitladen op een bouwwerf. "Toen een arbeider hem aansprak over zijn manier van doen, kreeg die een vuistslag op de neus", aldus het parket.





Het gevolg was een gebroken neus. De politie werd erbij gehaald maar beklaagde reed alsnog weg. Hierbij reed hij nog over de voet van de werfleider. Die liep naar verluidt geen verwondingen op. De verdediging kon zich niet vinden in een celstraf.





Volgens D.R. werden de feiten uitgelokt. "Die kerel kwam agressief naar mij toe gelopen en ik heb me verweerd. Daarbij heb ik hem per ongeluk een vuistslag gegeven", zei de vijftiger gisteren. "Het slachtoffer heeft ook nog gespuwd en geslagen op mijn motorkap." Zijn raadsman Frédéric Thiebaut voegde stukken toe waaruit bleek dat sporen van speeksel en schade werd vastgesteld op de auto. Vonnis 23 april.