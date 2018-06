Applaus en hartjes voor verzorgers MEDEWERKERS PLANCKENDAEL KRIJGEN STEUN NA DOOD LEEUWIN RANI WANNES VANSINA

26 juni 2018

02u34 0 Mechelen "Leve de verzorgers!" Het weerklonk maandagmiddag uit een honderdtal kelen tijdens een steunmoment voor de medewerkers van Planckendael. Bedoeling was hen een hart onder de riem te steken na de dood van leeuwin Rani. "Al die onzin en gif verdienen zij niet", zegt organisator Benne Claassens.

De politie schoot donderdag de ontsnapte leeuwin dood nadat pogingen om haar te verdoven mislukt waren en ze te dicht kwam bij de wagon waarin enkele bezoekers schuilden. Wat volgde, is ongezien. De zoo en de verzorgers worden al dagen uitgespuwd op de sociale media en afgelopen zaterdag kwam het Waalse Wolf Eyes zelfs de sluiting van het dierenpark eisen. Benno Claassens kon het niet langer aanzien en riep de leden van de groep 'De olifanten van Planckendael' op tot een applaus voor de verzorgers. "Op die manier kunnen we laten zien dat wij achter hen staan en dat wij hen steunen. Dat de echte bezoekers van Planckendael trots zijn op Planckendael en de verzorgers."





Kris Lamon hielp mee de oproep te verspreiden en kreeg vervolgens zelf bakken kritiek. "Ik ben zelf uitgescholden voor al wat lelijk is, wat moet dat niet zijn voor de verzorgers. Terwijl zij echt top zijn." Uiteindelijk sloeg een honderdtal bezoekers - actievoerders en passanten - de handen op elkaar. Vervolgens kregen de aanwezige verzorgers een hartje om de hals. Bij sommige biggelden tranen van ontroering. "Hartverwarmend en een steun", vond Frederik Van Nuffelen, een van de drie roofdierenverzorgers. "Het is heel zwaar voor ons geweest. Het verlies van Rani heeft veel losgemaakt. Ik ben zelf nadat ze overleden was nog afscheid gaan nemen. Daarna was er slachtofferhulp."





Kritiek

Hij probeert zich de kritiek niet te fel aan te trekken. "We doen altijd ons best, maar fouten kunnen gebeuren. Bij ons hebben die dan grote gevolgen."





De verzorger die het hok niet goed afsloot, was niet aanwezig. Zij is een week thuis om alles te kunnen verwerken. "Het zijn harde tijden voor ons, maar dit geeft moed om verder te gaan", zegt verzorger Ben Van Dyck. Hij benadrukt dat hij en zijn collega's niet alleen kritiek kregen, maar ook heel veel steun. "Maar je wil niet weten hoe ver het gaat. Ik wil er niet dieper op ingaan, maar er zijn heel wat persoonlijke aanvallen geweest. Dit is het ergste dat ik in mijn 27 jaar al heb meegemaakt. Terwijl niemand dit heeft gewild."





Mars

Gaan liggen doet de storm nog niet. Facebookgroep Fiere Vlaamse Meme roept zaterdag op tot een 'Witte Mars ter nagedachtenis van Rani de leeuwin' van het station van Mechelen naar Planckendael. "Onze liefste leeuwin, RANI, is koelbloedig vermoord", luidt het op de evenementenpagina. "Een grap? Helemaal niet", verzekert de organisator, die wel anoniem wil blijven. 180 mensen bevestigden tot nog toe hun komst. "Het wordt heel sereen, zonder slogans, zoals de mars voor Mawda."