Appartement onbewoonbaar na keukenbrand door frietketel 28 mei 2018

02u45 1 Mechelen In de Ruimtevaartstraat is gisteravond brand uitgebroken in een flat op de derde verdieping. Twee mensen, waaronder de bewoonster, werden afgevoerd naar het ziekenhuis.

De hulpdiensten werden gealarmeerd omstreeks 21.00 uur. Kort daarvoor had de bewoonster een frietketel in het stopcontact gestoken. "Bij onze aankomst was er een hevige zwarte rook te zien. De brand zelf hadden we snel onder controle", vertelt brandweerluitenant Karel Van Heetvelde. De bewoonster was bij aankomst al uit de woning. Ze liep brandwonden op aan haar arm en werd preventief overgebracht naar het ziekenhuis. Ook een tweede vrouw werd afgevoerd. Wellicht had zij te veel rook ingeademd. Naast de bluswerken moest de brandweer ook nog 11 andere bewoners evacueren. Het ging om de flats op de derde en vierde verdieping. Zij werden beneden opgevangen. "Nadienzijn we in alle flats de CO-waarde gaan meten", gaat de brandweerluitenant verder. "Iedereen mocht nadien weer in hun woning."





De flat waarin de brand was uitgebroken, werd wel onbewoonbaar verklaard. De brand woedde voornamelijk in de keuken maar de hele woonst raakte beschadigd. Zo kwam de bepleistering naar beneden en was er rook- en waterschade. Voor de bewoners wordt een oplossing gezocht. "Verder was er ook nog wat doorsijpeling van water ter hoogte van de keuken in het appartement van de onderburen", besluit de brandweerluitenant. "Er is een dekzeil gelegd zodat ook deze bewoners opnieuw in hun huis konden." De oorzaak van de brand is wellicht een kortsluiting. De lokale politie van Mechelen-Willebroek onderzoekt de oorzaak verder. (TVDZM)