Apothekeres bedient na overval alsnog klant: "Pas daarna kwam shock" 02u45 0 Foto Aerts Apotheek De Lindeboom in Muizen, aan de Leuvensesteenweg. Mechelen "De shock kwam pas achteraf", vertelt apothekeres Ria uit Muizen. Maandagavond heeft een gewapende man apotheek De Lindeboom aan de Leuvensesteenweg beroofd van 300 euro.

Even voor sluitingstijd wandelde de overvaller de apotheek binnen. De apothekeres was op dat moment achteraan in de winkel. "Plots stond hij achter mij. Ik was wat aan het opruimen en dingen aan het afwassen", gaat Ria verder. "Hij zei enkel 'geld, geld'. In het Nederlands." Ria bleef de hele tijd rustig en koelbloedig. Ze was niet meteen van plan om hem iets te overhandigen. Maar de overvaller bleef aandringen en nam haar mee naar het winkelgedeelte. "Daar heb ik de kassa geopend en ik moest het geld eruit nemen. Nadien moest ik het een zak gooien. Die had hij zelf meegebracht." De boef maakte 300 euro buit.





Opmerkelijk was dat een klant getuige was van de overval. Al bleek die het niet meteen door te hebben. Dat had wellicht te maken met het feit dat Ria bijzonder kalm bleef. "Ik wou vooral dat de overvaller snel terug buiten was. Het was zo absurd dat ik het niet meteen door had. De klant dacht zelfs even dat het gewoon een kennis was", vervolgt Ria.





Bibber

Toen de overvaller was gevlucht, is de politie opgeroepen. "In afwachting van hun komst heb ik de klant nog bediend", zegt Ria. "Daarna pas volgde het besef van de overval, kwam de shock en stond ik te bibberen op mijn benen."





De politie kamde de omgeving uit, maar zonder succes. "De overvaller is spoorloos", vult parketwoordvoerster Lieselotte Claessens aan. "Hij droeg een kap en een zonnebril en was gewapend met een vuurwapen."





De politie voert een onderzoek en bekijkt een mogelijke link met een overval op een bakker aan de Leuvensesteenweg, in de buurt van de apotheek. Die overval vond plaats eind december. "Het is de eerste keer dat ik dit meemaak, hopelijk ook de laatste", besluit Ria. (TVDZM)