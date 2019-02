Apotheek overvallen door mannen met bivakmuts TVDZM

20 februari 2019

18u15 0 Mechelen Twee jongeren hebben dinsdagavond een overval gepleegd op een apotheek langs de Hombeeksesteenweg. Ze maakten een geldsom buit.

De daders drongen de apotheek binnen kort voor sluitingstijd. “Ze droegen een bivakmuts”, luidt het bij de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. “Eens binnen eisten ze de inhoud van de kassa.” Op het moment van de overval was er een klant aanwezig. Die kreeg, net zoals de apothekeres, een duw. “Maar niemand raakte gewond”, klinkt het verder. Na de overval sloegen de daders op de vlucht. Ze maakten enkele honderden euros buit. Naar waar de overvallers op de vlucht sloegen, is niet geweten. De recherche van de lokale politie is nu met een onderzoek gestart.

Of er ook een link is met een overval op een apotheek langs de Battelesteenweg vorige week dinsdag wordt verder onderzocht. Toen werd apotheek Multipharma overvallen door twee jongeren. Net zoals toen waren de dader ook deze keer niet gewapend.