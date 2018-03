Apollon staat opnieuw te koop KOPPEL GEEFT RENOVATIE OP DOOR OVERVLOED AAN REGELTJES WANNES VANSINA

02u36 0 Mechelen "Met pijn in ons hart. Pand te koop." Met die korte mededeling en een foto van de vroegere Apollon lieten Bernat Scheffer en Jamila Hamddan Lachkar de Muizenaars weten dat hun droom aan diggelen ligt. Ze wilden het historisch pand omvormen tot brasserie, bed & breakfast en feestzaal, maar voorwaarden opgelegd door de stad gaven het project de doodsteek.

Micheline Scheyvaerts zette een jaar geleden na ruim 40 jaar een punt achter haar volkscafé Apollon. Bernat Scheffer en Jamila Hamddan Lachkar zagen hun kans schoon. Ze kochten het pand aan het dorpsplein, een van de oudste van Muizen, om er een nieuwe horecabestemming aan te geven. Niet zomaar een, de nieuwe brasserie, bed & breakfast en feestzaal - ooit nog een bioscoop - zouden draaien rond samenwerking, ecologie en creativiteit. Het koppel gaf alvast de buitenzijde zijn oude grandeur terug, wat de Muizenaars erg konden appreciëren. Binnenin werd intussen alles gestript, maar daar blijft het voorlopig bij.





Het koppel gooit de handdoek in de ring omwille van de eisen die de stad stelt. "De normen zijn zo hoog dat ze enkel weggelegd zijn voor grote projectontwikkelaars", stelt Jamila. Het grootste knelpunt zijn de parkeerplaatsen. "Van de stad moesten we er minimum 50 hebben, op een eigen terrein in de buurt of inpandig. Terwijl wij eigenlijk wilden inzetten op fietsen en het openbaar vervoer", klinkt het aangeslagen. Het is niet het enige breekpunt. "Alle achterbouwen moeten worden afgebroken, alle brandtrappen binnenin verwerkt. Op die manier kan je hier niet meer doen dan er gewoon weer een café van te maken", zegt Bernat. Ze hebben het gevoel dat het hen niet gegund is. "We komen met een goed onderbouwd concept en een goed architecturaal plan, maar telkens komen nieuwe dingen naar boven. We komen tegemoet aan een opmerking of krijgen bij een volgend onderhoud met de bouwdienst te horen dat er nog iets anders ook niet in orde is en we de plannen weer moeten bijsturen. Het is een straatje zonder einde gebleken. We hebben hier heel hard in gewerkt, heel veel geïnvesteerd. Maar nu zitten we financieel strop. Het is een mooie droom geweest."





Bij de diensten van schepen van Ruimtelijke Ordening Greet Geypen (Open Vld) wordt met klem ontkend dat het project niet gewenst is, wel integendeel. De bouwcommissie vindt het programma alleen veel te zwaar, waardoor het een enorme druk zou leggen op de buurt. Volgens die commissie kwam het koppel ook onvoldoende tegemoet aan die opmerking. "Het is onmiskenbaar dat voor een maximaal aantal bezoekers van 162 met daarbovenop acht gastenkamers en twee woningen, een groot aantal parkeerplaatsen noodzakelijk zal zijn. Het kan niet de bedoeling zijn om de buurt dermate te belasten dat de woonkwaliteit in het gedrang zou komen", oordeelt de commissie. Overigens zouden er ook te weinig fietsenstallingen zijn. De stad bevestigt dat ze wil dat het geïnventariseerde pand volledig tot haar recht komt en dat de aanbouwsels daar afbreuk aandoen. "Maar de stad is allerminst van oordeel dat hier niets zou kunnen."