Antwerpse onderzoeksrechter buigt zich over plofkraak in Leest TVDZM

22 november 2018

Na de mislukte plofkraken op bankkantoren van Argenta in Leest en Borsbeek, zal het onderzoek nu gevoerd worden door een onderzoeksrechter in Antwerpen. Dit nadat het parket een onderzoeksrechter heeft gevorderd. Afgelopen dinsdagochtend werden buurtbewoners van de Dorpsstraat in Leest omstreeks 4.15 uur opgeschrikt door een knal. Toen een getuige poolshoogte ging nemen en het licht aanstak, sloegen enkele onbekenden op de vlucht. Het ging om vermoedelijke verdachten van de plofkraak op het Argenta bankfiliaal in het centrum van Leest. Dovo en het labo kwamen ter plaatse. De politie van Mechelen-Willebroek voerde een buurtonderzoek uit. Momenteel zijn de daders nog spoorloos. Het gerecht onderzoekt ook een mogelijk link met een mislukte plofkraak in Borsbeek. Die gebeurde een dag eerder dan die in Leest. Bij beiden kraken, werd geen buit gemaakt. De bankautomaten raakten bij de kraken wel beschadigd en zullen moeten worden vervangen.