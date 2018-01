Antwerpen ziet de meeste UFO's vliegen 02u31 0

Het afgelopen jaar was een relatief rustig UFO-jaar met 132 meldingen bij het Belgisch UFO-meldpunt. In 2016 waren dat er iets meer met 148. Naar jaarlijkse gewoonte zagen mensen vooral tijdens de zomermaanden heel wat zaken door de lucht zoeven die ze niet meteen konden verklaren. De provincie Antwerpen spant de kroon met 36 meldingen. Oost-Vlaanderen volgt op grote afstand met 23 meldingen en West-Vlaanderen vervolledigt de top drie met 22 meldingen. In oktober kreeg het UFO-meldpunt een melding van "een vreemde zwarte streep in de lucht", dat uiteindelijk om condenssporen bleek te gaan. In 48 gevallen van de meldingen bleken de gegevens die mensen verzameld hadden onvoldoende om ermee aan de slag te gaan om de waarneming te verklaren. Van waarnemingen waar wel voldoen data verzameld was, bleek dat het in 21 keer van de gevallen ging om een meteoriet die langs de aarde zoefde. "Het ene UFO-jaar is het andere niet. Dit jaar zaten er geen spectaculaire meldingen tussen. Misschien wordt 2018 een beter UFO-jaar," lacht Frederick Delaere, coördinator Belgisch UFO-meldpunt. (ADA)