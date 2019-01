ANPR-camera’s sluiten drie straten voor verkeer Wannes Vansina

11 januari 2019

16u33 0 Mechelen De stad Mechelen laat dit voorjaar drie nummerplaatherkenningscamera’s plaatsen in evenveel straten om autobestuurders te verhinderen daar nog door te rijden.

In de Mezenstraat komt een camera om ervoor te zorgen dat enkel nog de bussen van De Lijn naar de ziekenhuiscampus kunnen rijden. Nu heb je daar sluipverkeer van voertuigen.

In de Schoolstraat komt een camera ter hoogte van de Wollemarkt. “De straat ligt in de autoluwe zone, maar er ontbrak daar nog een toegangscontrole”, legt schepen van Mobiliteit Alexander Vandersmissen (Open Vld) uit.

In het kader van de nieuwe invulling voor de Huyghebaertsite komt een bussluis in de Kruisbaan om verkeer van het industriepark af te leiden naar de Egide Walschaertsstraat en niet door de woonbuurt. “De maatregel komt er in overleg met de buurt. Eerder zullen er al een asverschuiing en fietssuggestiestroken worden gerealiseerd in Geerdegem-Schonenberg en komen er verschillende nieuwe oversteekplaatsen in de buurt.”