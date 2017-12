Annemie sluit zaterdag deur van Brughuis 02u33 0

Het doek valt zaterdag voor het bekende Brughuis in Muizen. Annemie Moons zet na twintig jaar een punt achter haar bruine kroeg aan de Dijle, die erg populair is bij wandelaars en fietsers. Ze gaat met pensioen. De klanten zullen onder meer haar spaghettisaus missen. Het café staat te koop en een overeenkomst is er nog niet. De uitbaatster wenst haar klanten naast "een leuk 2018 een nieuw Brughuis en minstens even lekkere spaghetti" toe. Haar man Willy baat nog het Ankercafé uit op de Mechelse Grote Markt. (WVK)