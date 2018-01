Anker-baas is Bierman van het jaar 02u29 0 Foto Klaas De Scheirder Charles Leclef in de whiskystokerij. Mechelen Het Nederlandse magazine Bier! heeft Charles Leclef van de Mechelse brouwerij Het Anker verkozen tot 'Bierman van het jaar'.

"Stapje voor stapje heeft hij met grote visie geïnvesteerd in het familiebedrijf dat op sterven na dood was. In 2017 kwam alles samen: de brouwerij draait als nooit tevoren en heeft inmiddels een grote bottelarij en distributiecentrum net buiten de stad, de whiskystokerij De Molenberg in Blaasveld is prijswinnend succesvol, het hotel is onlangs volledig gemoderniseerd, het proeflokaal annex restaurant is een toeristische topper en bovenal: de Gouden Carolus-bieren zijn absolute Belgische hoogstandjes", motiveert de redactie.





Leclef werd enkele weken geleden nog uitgeroepen tot Mechelaar van het jaar. "Het is alsof ze mij met pensioen willen sturen", lacht hij. Uiteraard is hij blij met de titel, die hij als een pluim voor de ganse brouwerij beschouwt. Dat de erkenning komt van bij onze noorderburen, is overigens geen toeval. "Nederland beschouwen we niet meer als een exportland, maar als een thuismarkt. We hebben er drie vertegenwoordigers op de baan." (WVK)