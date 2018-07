Ani bouwt Oude Weverij om tot Armeens huis 30 juli 2018

02u37 0 Mechelen De vzw Ani bouwt De Oude Weverij in de Mechelse wijk Nekkerspoel om tot een Armeens huis. De vroegere textielfabriek moet uitgroeien tot een ontmoetingsplek voor de Armeense gemeenschap, maar eigenlijk is iedereen welkom.

'Manufacture belge de textilose', zo heette de fabriek in de Nijverheidsstraat. De poort, het originele portiersgebouw en de achterliggende machinekamer - alle geklasseerd industrieel erfgoed - herinneren nog aan die tijd. Jarenlang was er het Centro Espanol El Quijote gevestigd, vervolgens runde een uitbater er korte tijd een brasserie, bewegingsstudio én twee feestzalen. Momenteel is de Armeense gemeenschap er thuis. "Onze gemeenschap is de derde grootste van Mechelen, we hadden een gemeenschappelijke plek nodig. Hier kunnen jongeren elkaar ontmoeten en een zinvolle tijdsbesteding vinden, maar ook voor ouderen is dit een plek om bijeen te komen en bijvoorbeeld te schaken", vertelt voorzitter van Ani Erik Enokian.





De Oude Weverij verenigt enkele Armeense verenigingen. Zo vinden er kickbox- en Armeense danslessen plaats. In september starten Armeense taallessen in het achterliggende gebouw, ooit een machinekamer. "We hebben met de eigenaar het gebouw gerenoveerd en het is zo goed als klaar."





Babyborrels

Bedoeling is de nieuwe Oude Weverij in september officieel te openen. Overigens is lang niet alleen de Armeense gemeenschap er welkom. Volgens Ani is het een uitgelezen locatie voor feesten, babbyborrels, vergaderingen, beurzen of rommelmarkten. Nu al vinden er yoga, danslessen, drumsessies en bijbelstudies plaats. "Je zit rustig en afgeschermd en er is parkeerplaats. Alleen kennen veel Mechelaars deze plek nog niet. Dit is een Armeens huis, maar iedereen is welkom", besluit Enokian. Een vaste horecazaak komt er niet. "De cafetaria zal alleen geopend zijn tijdens activiteiten."





Meer info op de Facebookpagina 'Oude Weverij zalen'.





(WVK)