Angolees (53) riskeert dertig maanden voor winkeldiefstallen bij Kruidvat TVDZM

21 januari 2019

17u00 0 Mechelen Dertig maanden en een geldboete van 800 euro effectief. Die straf hangt de 53-jarige Carlos P. uit Angola boven het hoofd. De vijftiger moest zich maandagmorgen verantwoorden voor drie winkeldiefstallen bij Kruidvat.

De laatste dateerde van 30 oktober 2018 in Mechelen. Kort daarvoor pleegde hij volgens het parket nog een gelijkaardige winkeldiefstal in een filiaal in Antwerpen en Halle. Telkens ging hij ervandoor met verzorgingsproducten. “De laatste keer nam de politie ook een rugzak in beslag. Deze rugzak was voorzien met aluminiumfolie om zo de bewakingssystemen te omzeilen”, luidde het in de vordering van het parket.

Over die laatste diefstal verklaarde de 53-jarige dat hij er niets mee te maken had. “Ik moest die rugzak in de winkel gaan oppikken voor een vriend”, klonk het. Alle andere diefstallen bij Kruidvat konden gelinkt worden op basis van camerabeelden. De strenge straf voor P. kwam door het bijzonder zware strafregister. Zo had hij 25 veroordelingen waaronder een negental voor diefstallen of poging daartoe.

“Meneer leert het duidelijk niet. Het enige moment waarop hij niet steelt, is als hij in de gevangenis zit”, besloot Berteloot. P.’s raadsman, Johan Platteau, betwistte op een feit na de betrokkenheid van zijn cliënt. Hij vond de gevorderde straf wel bijzonder zwaar. “Hij stal omdat hij financiële problemen had”, zei de strafpleiter. “Bovendien gaat het hier om wat zeep of hygiënische spullen, die allemaal gerecupereerd konden worden. Er is dus totaal geen nadeel geweest voor het Kruidvat.” Vonnis in de zaak op 28 januari.