Angolees (53) krijgt werkstraf voor reeks winkeldiefstallen TVDZM

29 januari 2019

14u40 0 Mechelen De 53-jarige André P. uit Angola heeft van de rechter nog een laatste kans gekregen. De vijftiger werd schuldig bevonden aan drie winkeldiefstallen. Hij kreeg een werkstraf van 240 uur.

Bij zijn laatste diefstal in een filiaal van het Kruidvat op 30 oktober 2018 werd de vijftiger opgepakt. Het openbaar ministerie kon vervolgens ook nog twee andere diefstallen in filialen van het Kruidvat in Halle en Antwerpen linken. Telkens ging hij ervandoor met verzorgingsproducten waaronder deodorant en zeep.

De man gebruikte ook steeds dezelfde modus operandi. De Angolees had een rugzak bij die binnenin bekleed was met aluminiumfolie. Op die manier werd getracht om het bewakingssysteem te omzeilen.

Zelf ontkende hij op een na de drie diefstallen. Ondanks het feit dat het openbaar ministerie over camerabeelden beschikt. “Ik moest de rugzak enkel voor een vriend gaan oppikken”, zei de 53-jarige op zitting. Zijn raadsman Johan Platteau vroeg voor twee diefstallen de vrijspraak, voor de het andere feit een mildere straf.

“De buit kon gerecupereerd worden en hij pleegde deze diefstallen uit geldnood”, aldus de strafpleiter. “Hij moet gestraft worden maar hem naar de cel sturen, lost niets op.” De Mechelse rechter luisterde naar de pleidooien en oordeelde dat een werkstraf voldoende is.

De Angolees heeft nu een jaar de tijd om de werkstraf uit te voeren. Doet hij dat niet, dan riskeert hij alsnog een celstraf van 24 maanden. De geldboete van achthonderd euro werd wel effectief opgelegd.