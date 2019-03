Anderstalige nieuwkomers ontdekken vrijetijdsaanbod tijdens 'CHILL'-week Els Dalemans

08 maart 2019

16u09 0 Mechelen Een twintigtal jongeren van 12 tot 18 jaar namen de voorbije dagen deel aan de CHILL-week. Deze werd georganiseerd door het Agentschap Integratie & Inburgering en Groep Intro vzw samen met Stad Mechelen.

“We stelden een programma samen voor jongeren uit de ‘OKAN-klassen’, dat zijn de onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers. We lieten hen de voorbije dagen kennismaken met het Mechelse vrijetijdsaanbod, door hen actief aan allerlei activiteiten te laten deelnemen. Zo konden de tieners hun talenten ontdekken en deze linken aan ons Mechelse aanbod”, schepen van Welzijn en Diversiteit Gabriella De Francesco.

“Elke dag stond er wel iets anders op de planning: van dans- en muziekactiviteiten over sportinitiaties en een kennismaking met jeugdbewegingen tot lessen graffiti. De jongeren liepen ook even mee als jobstudent, bezochten een interimkantoor, … Op het einde van de week stelden ze een ‘persoonlijk actieplan’ op, met als doel nu een concrete hobby te kiezen, vakantiewerk te zoeken of zich ergens aan te bieden als vrijwilliger.”