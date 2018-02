Amokmakers Nekkerspoelstraat wél kordaat aangepakt 28 februari 2018

De amokmakers die donderdagavond de politie belaagden in de Mechelse Nekkerspoelstraat, werden wel degelijk kordaat aangepakt. Dat zegt de burgemeester na kritiek van onder meer een coalitiepartner.





Donderdagavond hield de politie een controleactie tegen overlast in de stationsbuurt van Nekkerspoel. "Op het einde vond een huiszoeking plaats. Daarop hebben jongeren de orde verstoord. Na eerst een verwittiging te hebben gekregen, werden zeven jongeren bestuurlijk opgepakt", zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. Vlaams Belang besteedt op zijn Facebookpagina veel aandacht aan het voorval, maar ook coalitiepartner N-VA laat zich horen. "Die goednieuwsshow altijd maar, dat is verkeerd. We dringen aan op een actieplan voor Nekkerspoel. Geweld tegen politiemensen mogen we niet tolereren", zegt eerste schepen Marc Hendrickx (N-VA). Volgens Bart Somers (Open Vld) is een actieplan niet nodig. "Dit gebeurt af en toe in een stad. De zeven jongeren die werden opgepakt, krijgen allemaal NERO aan hun been (bemiddelingstraject met boete als stok achter de deur, red.). Ik ben aan het onderzoeken of ik hen een plaatsverbod kan geven zoals ik recent ook deed voor twee personen op het Oud Oefenplein." (WVK)