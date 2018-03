Amelia Mammerickx viert 100ste verjaardag 30 maart 2018

Amelia Mammerinckx uit Mechelen heeft in het woonzorgcentrum Hof van Egmont haar 100ste verjaardag gevierd. "Ze groeide op in Wezembeek-Oppem als jongste kind van zes, maar na haar huwelijk met Pierre Matheus verhuisde ze naar Schaarbeek en later naar Mechelen. Daar hielden ze sinds het eind van de jaren 50 café, eerst Excelsior in de Frederik de Merodestraat, later Zuid in de Hoogstraat", vertelt haar enige zoon. Daar kwam een eind aan toen haar man ziek werd. Hij overleed op 63-jarige leeftijd. De fiere Amelia daarentegen verkeert ondanks haar gezegende leeftijd nog in relatief goede gezondheid.





