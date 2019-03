Ambrogio geeft leerlingen Sint-Lambertus dodehoektraining Wannes Vansina

19 maart 2019

Geen gewone les, wel dodehoektraining deze ochtend voor de kinderen van basisschool Sint-Lambertus in Muizen. Na eerst een theorieles op school trokken ze naar de terminal van Ambrogio, 450 meter verder op de Leuvensesteenweg, om daar hun kennis meteen in de praktijk om te zetten. “Dit is voor ons bedrijf een unieke kans om ons steentje bij te dragen aan een veiliger verkeersomgeving”, zegt Luccia Riccio van Ambrogio. De school is het bedrijf dankbaar. Directrice Hilde Massart: “We zijn blij dat Ambrogio geheel vrijwillig zijn vrachtwagens én enkele chauffeurs ter beschikking wil stellen om onze leerlingen deze kans te bieden te ervaren wat een vrachtwagenchauffeur al dan niet kan zien in zijn cabine. We hopen dat deze sensibilisering bijdraagt aan een veiliger verkeersgedrag van onze leerlingen.”