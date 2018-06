Ambitieuze plannen voor 'Nekker Nova' AUTOVRIJ ONTVOERINGSPLEIN EN TRANSFORMATIE SPEELGOEDSTRAATJE WANNES VANSINA

20 juni 2018

02u55 0 Mechelen Twee opvallende voorstellen voor de vernieuwing van de buurt Nekkerspoel-station: een vernieuwd en autovrij Ontvoeringsplein dat deels over de Dijle loopt, en een Speelgoedstraatje dat deel uitmaakt van een vernieuwd Nova-gebouw. Maar knopen worden pas doorgehakt de volgende legislatuur.

De stad investeerde de afgelopen bestuursperiode fors in de wijk Nekkerspoel. "Maar als we de wijk écht willen optillen, dan missen we nog iets. De toegangspoort tot de wijk is nog niet wat hij moet zijn", gaf schepen van Ruimtelijke Ordening Greet Geypen (Open Vld) gisterenavond aan bij de voorstelling van het masterplan op een bewonersvergadering. Het masterplan 'Nekker Nova' moet de basis vormen voor de toekomstige ontwikkeling van de stationsbuurt. Het opvallendste voorstel: het doortrekken van het Ontvoeringsplein in een punt tot tegen de Zwartzustersvest, ter vervanging van de voetgangers- en fietsersbrug over de Omleidingsdijle. "De massieve borstweringen moeten blijven, maar daar kunnen we wel een meubel van maken waar je in de zon kan liggen", licht stedenbouwkundige Tomas Luyten van ontwerpteam Multiple toe. Het plein zou volgens het masterplan verder volledig worden vernieuwd en doorgetrokken tot aan de ingang van het station. Koning auto moet er weg, waardoor de stationsparking nog enkel bereikbaar zou zijn via een veel groenere Sint-Rumoldusstraat. "De NMBS heeft het moeilijkom een uitbater te vinden voor een horecafunctie in het gerenoveerde stationsgebouw. Met een kwalitatief plein met bomen en rustpunten wordt dat veel interessanter", weet Luyten. De fietsostrade zou bovendien niet meer eindigen op het plein, maar over de Nekkerspoelstraat lopen en via een nog te realiseren tunnel onder de N15 aansluiten op de toekomstige fietsverbinding naar het andere treinstation. "Dat idee werd intussen zelfs al overgenomen in de plannen van de Vlaamse overheid."





Atrium

Een ander opvallend voorstel betreft het afgeleefde Nova-gebouw, waar nu het Speelgoedmuseum huist. De stad wil het museum verhuizen en het gebouw verkopen aan een ontwikkelaar. Duizend vierkante meter moet worden voorbehouden voor een (semi-)publieke functie. "Het aangrenzende Speelgoedstraatje heeft geen actieve gevels. Ons voorstel is het straatje op te nemen in het gebouw als atrium, zodat het straatje overdag wel nog kan worden gebruikt als doorsteek", aldus Luyten.





Andere voorstellen: het opwaarderen van het voetpad onder de spoorwegbrug, de plaatsing van een brug over de Dijle zodat jongeren uit de wijk sneller naar Transit M kunnen, en de installatie van een kunstwerk zwevend boven de Dijle.





4,6 miljoen

De investeringen in het openbaar domein worden geraamd op 4,6 miljoen euro. Beslissingen zijn voor een volgende bestuursperiode, maar burgemeester Bart Somers (Open Vld) geeft aan dat alle politieke partijen Nekker Nova een goed plan vinden. Hij gaf nog mee dat private ontwikkelaars plannen maken voor de leegstaande bedrijfssites Senam en Ford.