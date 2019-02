Amber opent plasticvrije winkel. “Gestoord hoeveel we op een dag verzamelen” Wannes Vansina

20 februari 2019

15u44 0 Mechelen Van haar passie haar beroep maken. Dat is wat Amber Jano (25) nog tot en met mei doet in haar pop-upzaak Dear Planet in Mechelen. Haar missie: de bezoekers overtuigen dat het zonder plastic ook kan.

De Opwijkse opende haar winkel in de Geitestraat. Bezoekers vinden er verzorgingsproducten en gebruiksvoorwerpen die alle een ding gemeen hebben: zo min mogelijk plastic (verpakking) of andere giftige stoffen aan te pas. De tandpasta zit niet in tubes, maar in glazen potten. De tandenborstels zijn van bamboe. Babyflesjes en drinkbekers in roestvrij staal en bamboe. In verzorgingsproducten zitten geen microplastics. “Alle producten zijn natuurlijk en bio en bijna allemaal vegan”, licht ze toe.

Enkel de shampooflesjes zijn uit plastic, maar die wil ze snel uit haar assortiment. “In veel alledaagse producten zitten microplastics die slecht zijn voor je gezondheid en het milieu. In andere zit dan weer BPA of het nog schadelijkere BPS.” Ze wijst er ook op dat plastic maar een keer kan worden gerecycleerd, zelf ‘downcycled’, van een plastic fles kan niet terug een plastic fles worden gemaakt. “Dus uiteindelijk belandt het toch op de afvalberg.”

Eigenlijk promoot ze via Dear Planet haar eigen duurzame levensstijl. “Ik heb eens geteld hoeveel plastic we op een dag verzamelen. Dat is echt gestoord.” Ze leerde dat het anders kan en is blij dat daar alsmaar meer belangstelling voor is. “De klimaatbetogingen komen vrij gelegen voor mijn winkel”, lacht ze. “Ik geef al jaren om het klimaat, maar ben het afgelopen jaar zelf mijn levensstijl drastisch beginnen aanpassen, ik leer nog elke dag bij. Ik ben blij dat het onderwerp nu wél leeft.”

Tot spijt van de fans: Dear Planet blijft niet. Het is een try-out. “Het was de vzw Mest die mij in Mechelen deed belanden. Ik droom ervan een ecocentrum en denktank te kunnen oprichten, maar dan dichter bij huis”, besluit ze. Mogelijk komt er wel een webshop.