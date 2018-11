Alweer problemen met Battelbrug Wannes Vansina

15 november 2018

15u02 1

Er duiken alweer problemen om met de Battelbrug in het Mechelse gehucht Battel. Dit keer is het niet het brugdek dat het laat afweten, maar is er wel een probleem met de barelen. Momenteel is de brug gesloten en ook gisteren was dat al een tijdlang het geval. “We werken aan een oplossing. Onze technische ploeg is ter plaatse. Mogelijk is er iets met de sturing en geeft een sensor die beweging detecteert een storing”, laat Kevin Polfliet van de Vlaamse Waterweg weten.