Alweer gaat blok Gandhistraat tegen de vlakte 07 februari 2018

02u28 0

Woonpunt Mechelen is recent gestart met de binnenafbraak van het woonblok in de Gandhistraat 9-11, ter hoogte van de Tervuursesteenweg. De laatste bewoners verhuisden in het najaar, zodat het bouwblok kan worden afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw, in dit geval 42 woongelegenheden.





"Ze zullen verspreid worden over twee gebouwblokken, waarvan er één een geheel zal vormen met het gebouw uit fase 1. In de nieuwe gebouwen zullen we huurders huisvesten die in de straat wonen en waarvan hun gebouw in een latere fase wordt afgebroken", zegt voorzitter Alexander Vandersmissen (Open Vld). Het project maakt deel uit van de sloop van alle blokken van de Gandhistraat. "Eind 2016 werden al 66 nieuwe woongelegenheden in gebruik genomen. In april 2017 ging de tweede fase van de bouw van de seniorenflats ter hoogte van de Jubellaan van start, goed voor 20 nieuwe appartementen. Die zullen begin 2019 klaar zijn. Afgelopen zomer werd het startschot gegeven voor de bouw van 84 woongelegenheden ter hoogte van de knip in de Gandhistraat, die afgewerkt zullen zijn tegen midden 2019", geeft Vandersmissen de stand van zake. (WVK)