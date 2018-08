Alles klaar voor grootste editie ooit 3 DAGEN, 100 ARTIESTEN, 11 LOCATIES WANNES VANSINA

24 augustus 2018

02u31 0 Mechelen Circus Ronaldo heeft gisteravond de aftrap gegeven, vandaag barst Maanrock echt los. Het is de grootste editie ooit. Drie dagen lang, honderd artiesten, elf locaties. Er worden ruim 100.000 bezoekers verwacht. Wij geven u alvast wat tips.

AANDACHT VOOR DE KLEINTJES





De 22ste editie van Maanrock brengt onder meer Kraantje Pappie, Warhaus, Rob De Nijs, De Kreuners, Yves Deruyter en Versus On Tour naar Mechelen. Wie die artiesten wil zien, moet er rekening mee houden dat een haar in de boter een mogelijkheid is. Vorig jaar bezochten naar schatting 120.000 bezoekers Maanrock en moest meer dan eens een plein worden afgesloten omwille van de veiligheid. Tip: bezoek en beleef ook eens de kleinere locaties zoals Moes (tuin van het Oh!) - vorig jaar feeëriek verlicht - of bijvoorbeeld de Theatertuin (Sjarabang).





TALENT VAN EIGEN BODEM





Het Mechels muzikaal talent ontdekken kan vanavond op het free podium op het Cultuurplein. 50 artiesten stelden zich kandidaat, 23 van hen mogen gedurende een kwartier hun ding doen. Op datzelfde podium ook meer gevestigde Mechelaars zoals mondharmonicaspeler Steven Troch en stand-upcomedian Bert Gabriëls. Gelegenheidscollectief Zero Quinze sluit zondag af. Zeven Mechelse hiphopacts nemen deel. "Vandaag hebben we ook onze surprise act bekendgemaakt: Safi", zegt Bas Maes.





NIET VOOR MAAR ROND HET PODIUM





Voor het eerst staan bezoekers niet alleen voor, maar ook op het 'tropische' deejaypodium op de IJzerenleen. De organisatie realiseerde een soort van rondgang waarop de gelukkige winnaars van een wedstrijd kunnen plaatsnemen. Een enorm succes. "Het vertelt veel over dit festival. We willen een festival zijn voor iedereen. De leukste plekken zijn niet alleen voor de vips", zegt mmMechelen Feest-voorzitter Kristof Calvo. Maar wie dus nog geen ticket heeft: jammer.





LOKALE LEKKERNIJEN





Maanrock steekt een culinair tandje bij. Voor het eerst werkt het festival samen met zeven zogenoemde 'Smaakmakers', foodtrucks uit de ruime regio geselecteerd door de nationaal culinaire bondscoach. Ze staan verspreid over de verschillende locaties. Ook de horeca Korenmarkt zet een beste beentje voor en zet extra tafeltjes.





KAATJE VOOR KINDEREN





Zondag is traditiegetrouw familiedag, met dit keer Kaatje op het Groot Podium. Vervolgens kunnen gezinnen afzakken naar de Sinte-Mettetuin, voor de gelegenheid omgedoopt tot Rommy's Zomertuin.





KOM MET DE FIETS





De organisatoren raden bezoekers aan om zoveel mogelijk met de fiets of het openbaar vervoer te komen. Er staan drie bewaakte stallingen op de Veemarkt, de Zoutwerf en op het Sint-Romboutskerkhof. Wie toch met de wagen komt, kan parkeren rondom het centrum (beperkt) of op de grindparking aan De Nekker.