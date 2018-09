Allereerste leerling start feestjaar Villa Zonnebloem WANNES VANSINA

03 september 2018

Feest in Villa Zonnebloem. Het is immers twintig jaar geleden dat enkele ouders de Mechelse freinetschool openden. "Wat startte als een wild idee, is uitgegroeid tot een successchool met twee vestigingsplaatsen", zegt directeur Rilke Dekeukelaere. De allereerste leerling Jef Callebaut (23) mocht het lintje knippen nadat hij door algemeen directeur van Scholengroep 5 Geert Van Hoof uit een line-up werd gehaald. "Het is altijd fijn hier terug te komen. Ik ben hier echt goed groot kunnen worden", lacht de jongeman, die afstudeerde als slagwerker. Mede-oprichtster Suzanne Demesmaeker viel het op dat de kinderen met eenzelfde grote smile als 20 jaar geleden de poort binnenstapten. "We waren toen we begonnen met véél minder - 40 à 50 leerlingen - maar ik zie dat de familiale sfeer is gebleven. Supertof!"