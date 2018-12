Alleenstaande vriendinnen organiseren kerstavond voor singles. “Op die avond wil je alles behalve alleen zijn” Wannes Vansina

10 december 2018

16u16 0 Mechelen Karla Celis en Marlina Segers van Curieus Mechelen organiseren op kerstavond Single Bells, een feestje in Café De Wei voor alleenstaande stadsgenoten. “Het laatste dat je op zo’n avond als single wil, is met een opwarmmaaltijd alleen te zitten voor de zoveelste kleffe kerstfilm over familie en samenzijn.”

Karla Celis organiseert al jaren op 24 december een avond voor alleenstaande vrienden. Bij haar thuis dan, op kleine schaal. “Dat deden mijn partner en ik al toen we nog samen waren, omdat we op kerstavond zelf niks te doen hadden. Nadat we uiteen waren, ben ik dat blijven doen. Het feestje zette ons vorig jaar aan ’t denken. Er zijn wel meer mensen die op kerstavond alleen thuis zitten, dus hebben we gedacht dat we het groter moesten maken en openstellen voor iedereen”, doet ze het verhaal.

Haar collega bij Curieus Mechelen Marlina Segers, ook alleenstaand, zag dat meteen zitten. “Kerst is een heel lastige periode voor singles. De ganse periode word je erop gewezen dat je die periode gezellig moet samenzijn; dat er mensen zijn die alleen zijn, wordt al snel over het hoofd gezien”, weet ze uit ervaring. Ze had nog geen plannen voor kerstavond. “Voor de meeste mensen is Kerstmis voor de familie, Nieuwjaar voor de vrienden. Zo is het ook bij mij. Maar het laatste dat je op kerstavond als single wil, is met een opwarmmaaltijd alleen te zitten kijken naar de zoveelste kleffe kerstfilm over familie en samenzijn. Op restaurant gaan is op dat moment ook geen plezier, want als de zaken al open zijn, dan zit je tussen de koppels en de families. Kan je dan alleen aan je tafeltje zieliger zijn? Dat wil je niet. Op die avond wil je alles behalve zielig en alleen zijn.”

Veel initiatieven zijn er die avond in Mechelen niet, tenzij dan voor personen die het financieel moeilijk hebben. En dus zorgen Carla en Marlina zelf voor een feestje. In Café De Wei vlakbij de Vismarkt zorgen ze voor een glas, lekker eten en fijn gezelschap. “We hopen heel wat mensen samen te brengen die avond”, zeggen ze. Op de steun van De Wei-uitbater Kris Kuijpers kunnen ze alvast rekenen. Hij zou aanvankelijk gesloten zijn die avond. “Ik doe met veel plezier de deuren van De Wei open. We gaan er een ongelooflijk gezellige avond van maken”, belooft hij. Aangezien het de eerste keer is, weten de initiatiefneemsters niet goed wat te verwachten. De inschrijvingen komen wel vlot binnen. “Ik heb de indruk dat het een beetje een vrouwenclub aan het worden is. Ik hoop dat ook mannen zich inschrijven, al wordt het zeker geen datingavond.” Marlina zag aanvankelijk op tegen kerstavond, maar nu niet meer. “Ik kijk er al naar uit om nieuwe mensen te leren kennen.” Bedoeling is er een jaarlijkse traditie van te maken.

Deelnemers betalen 29,95 euro voor een aperitief, gourmet en dessert. Inschrijven kan via Inschrijven curieus2800mechelen@gmail.com.